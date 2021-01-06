‘2023 hedefine sağlam adımlarla ilerliyoruz’

“Geçen yıl ilki yayımlanan raporda geliştirilmesi gereken yönleri tespit edip iyileştirme çalışmalarına başladıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “2023 vizyonu kapsamında; öğrenci odaklı, eğitim öğretimde kalite öncelikli, uluslararası tanınır, bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar karnemize anlamlı ve büyük bir başarı olarak yansıdı. Üniversitemiz; eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinin tamamında 2018’e göre büyük bir iyileşme gösterdi” diye konuştu.



Başarı karnesi



Raporda yer alan proje ve işbirliklerinin kazanımları başarının kanıtı oldu. Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir 19 milyon 776 bin 660 liraya ulaştı. Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı ise yüzde 47.97’ye çıktı. Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi 36 milyon 977 bin 566’ya, üniversiteye kazandırılan bağış miktarı da 5 milyon 880 bin 888’den 16 milyon 529 bin 694 liraya ulaştı.