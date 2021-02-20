2023’e kadar yıkıcı hortum görebiliriz

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Çeşme’de yaşanan hortum felaketine küresel ısınmanın neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yaşar, “Türkiye’de bilinenin aksine hortum oluyor, yabancı değiliz. Ancak Alaçatı’da bu durum, yıkıcı bir doğa felaketine dönüştü. Çünkü dünyada bin yılın en sıcak dönemleri yaşanıyor. 1960 yılından sonra en şiddetli küresel ısınmayı yaşıyoruz. Artık pik yaptığı süreçteyiz. Bundan dolayı ekstrem hava olaylarını sık göreceğiz. Daha fazla hortum, kasırga, yağmur, sel felaketi gibi doğa olayları gerçekleşecek” dedi. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ülkenin değişik yerlerinde yıkıcı hortumlar görebileceğini kaydeden Yaşar, “2023’e kadar ülkede hortum görebiliriz. Ondan sonra da dünya soğuma sürecine gireceği için yıkıcı hortumlar yaşanmayabilir” diye konuştu.