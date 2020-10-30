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    HaberlerEge Haberleri 2023’ün anahtarı
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    30.10.2020 - 07:00 |

    2023’ün anahtarı

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyetin, destansı kurtuluş mücadelesi ile küllerinden doğuşun en büyük nişanesi olduğunu belirtti.

    2023’ün anahtarı

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyetin, destansı kurtuluş mücadelesi ile küllerinden doğuşun en büyük nişanesi olduğunu belirtti. Sürekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı şu ifadelerle kutladı:
    “Milletimizle birlikte, bu değere halel getirmemek için canla başla çalışıyor, tüm kumpasları tersine çevirerek, mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet; farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada barındıran, büyük bir hoşgörü medeniyetine ev sahipliği yapan, ülkemizde birleştirici değerdir ve hiç şüphesiz geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, bu bilinci gelecek nesillere aktarabilmemizin de anahtarı olacaktır.”

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