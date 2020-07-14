14.07.2020 - 07:00 |
‘2024’te çukur derdi olmayacak’
Söke Belediyesi’nin yol yapım ve yenileme çalışmaları 5 farklı noktada aynı anda devam ediyor.
Söke Belediyesi’nin yol yapım ve yenileme çalışmaları 5 farklı noktada aynı anda devam ediyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de haftanın ilk mesai gününde, güne yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. Çalışma yapılan noktaları ziyaret eden Başkan Tuncel, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, “Yenikent Mahallesi yeni bir güzellik kazanacak. Hedefimiz, 2024 yılına geldiğimizde hiçbir aracın yollarda çukurla karşılaşması” diye konuştu.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.