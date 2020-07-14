‘2024’te çukur derdi olmayacak’

Söke Belediyesi’nin yol yapım ve yenileme çalışmaları 5 farklı noktada aynı anda devam ediyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de haftanın ilk mesai gününde, güne yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek başladı. Çalışma yapılan noktaları ziyaret eden Başkan Tuncel, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, “Yenikent Mahallesi yeni bir güzellik kazanacak. Hedefimiz, 2024 yılına geldiğimizde hiçbir aracın yollarda çukurla karşılaşması” diye konuştu.