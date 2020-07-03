205 bin gıda paketi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında bugüne dek 205 bin gıda kolisi dağıtıldı. Kampanyanın başında hedeflenen 200 bin rakamını aşan Büyükşehir, dayanışmada örnek oldu. 205 bin gıda kolisinin 65 bin 260’ını İzmirliler, lojistik merkezine çevrilen Kültürpark’teki 3 nolu hole kendileri teslim ederken 44 bin 836’sı ise yurttaşlar tarafından Halkın Bakkalı üzerinden dayanışma kapsamında satın alındı. Halkın Bakkalı’nın internet sitesi üzerinden bugüne dek 27 bin 528 tane birinci gıda paketinden ve 17 bin 308 tane de ikinci gıda paketinden alındı. Desteğini sürdürmek isteyen İzmirliler, Halkın Bakkalı üzerinden gıda paketlerini almaya devam edebiliyor.

Salgın günlerinde üreticiyi de destekleyen Büyükşehir, kooperatiflerden aldığı 57 bin 500 adet taze enginar, 65 bin kilogram bakla, 65 bin kilogram bezelye ve 32 bin adet marulu da gıda paketlerine ekledi.