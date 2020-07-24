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    HaberlerEge Haberleri 21 farklı noktaya su dolum tesisi yapılıyor
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    24.07.2020 - 00:01 |

    21 farklı noktaya su dolum tesisi yapılıyor

    21 farklı noktaya su dolum tesisi yapılıyor

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgini çiftçilerin zirai ilaç makinelerine su temin edebilmeleri için 21 farklı noktaya su dolum tesisi kurulması için başlattıkları çalışmaların süreceğini kaydetti. 15 tesisi çiftçilerin hizmetine sunduklarını, kalan 6 tesisinin de yapımının devam ettiğini açıklayan Başkan Bilgin, “Üretici kardeşlerimiz adeta toprağı berekete dönüştürüyor. Bizlerde belediye olarak çiftçi ve üreticimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

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