21 yıl sonra depreme İzmir’de yakalandılar

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle Yalova’dan İzmir’e taşınan Hasan İnce, Bayraklı’daki evleri zarar görmemesine rağmen yaşadıkları korku nedeniyle giremiyor. Smyrna Meydanı’ndaki çadır kentte kalan İnce, Yalova’da yaşadıkları evin 1999’da ağır hasar gördüğünü ve bu nedenle İzmir’e göç ettiklerini kaydetti. Bayraklı’da satın aldıkları evin depreme dayanıklılığı konusunda araştırma yaptıklarını anlatan İnce, 30 Ekim’de 6.6 büyüklüğündeki depremde evlerinin hasar almadığını ancak korktukları için giremediklerini söyledi.

Gölcük depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen kendilerinde yarattığı travmanın hala sürdüğünü anlatan İnce, “O zaman da çok korkmuştuk. Bizim evimiz ağır hasar almıştı. Komşularımız ve 500’e yakın dostumuzu kaybettik. Depremi bu sefer İzmir’de yaşayınca yine o günleri hatırladık. Evimiz hasar almamasına rağmen korktuğumuz için kurulan çadır kentte kalmaya başladık” dedi. Devletin tüm olanaklarıyla İzmirli afetzedelerin yanında olduğunu belirten İnce, “Çadır kente hiçbir sıkıntımız yok. AFAD’tan olsun, Türk Kızılay’dan ve hayırseverlerden olsun çok destek geliyor” diye konuştu. -İZMİR AA