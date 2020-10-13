‘216 bin çocuk internetsiz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, online eğitim sürecinde ihtiyaçları belirlemek amacıyla yaptırdıkları anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sonuçların hiç de iç açıcı olmadığını belirten Soyer, “Çocuklu hanelerin yüzde 23.4’ünde sabit internet yok. Bu oran İzmir’de yaklaşık 216 bin çocuğa denk düşüyor. Televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan hiçbirine sahip olmayan hanelerdeki çocuk sayısı ise 3 bin 468. Çocuklu hanelerin yüzde 26’sında bilgisayar ve tablet bulunmuyor. Bu oran 150 bin haneyi ve 195 bin çocuğu işaret ediyor. Bu rakamlar İzmir için asla kabul edilemez” dedi.

Desteğe devam

3 bin tablet dağıtacaklarını açıkladıktan sonra talepte bulunanların sayısı 100 bine ulaştığını sözlerine ekleyen Soyer, “Desteğe en çok ihtiyaç duyan 3 bin çocuğumuzu belirleyeceğiz ama yılmıyoruz. Yeni veya ikinci el tablet, bilgisayar, laptop bağış kampanyası başlattık. ‘Biz İzmir’ web sitesindeki‘eğitim desteği sekmesinden yapılacak bağışları da ulaştıracağız” diye konuştu.

Buluşma noktası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Yerleşkesi’nde mayıs- eylül ayları arasında 11 farklı branşta düzenlenen programlara yaklaşık bin 500 genç katıldı. 1 Eylül itibariyle 15’er kişilik kontenjanlarla Rusça, İspanyolca ve İngilizce dersleri ile İngilizce Konuşma Kulübü etkinliği başladı. Ayrıca çim alanda 20 kişilik kontenjanla her salı 12.00- 13.00 saatleri arasında Vinyasa Yoga Atölyesi yapılıyor.