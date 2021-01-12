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    HaberlerEge Haberleri 216 ülkeye ulaştı
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    12.01.2021 - 00:04 |

    216 ülkeye ulaştı

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 2020 yılında 216 farklı ihracat pazarına ulaşıp Türkiye’ye 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandırdı. 103 ülkeye ihracatını artırmayı başaran EİB’in ihracatını en fazla artırdığı bölge ise yüzde 8.5 yükselişle Afrika ülkeleri oldu.

    216 ülkeye ulaştı

    2020 ihracatında 1.4 milyar dolarla Almanya’nın birinci sıradaki yerini koruduğunu, 994 milyon dolarla ABD’nin ise ikinci sırada yer aldığını söyleyen Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İmzalanan STA ile ikili ticari ilişkilerimizin yeni bir yasal zemine oturduğu Birleşik Krallık, 825 milyon dolarla en çok ihracat yaptığımız üçüncü pazar oldu. Dünyadaki güç dengeleri her geçen gün değişiyor. Mevcut pazarlarımızı korumak ve büyütmek için gelişmelere adapte olmanın yollarını bulmak zorundayız. Türkiye’nin RCEP anlaşmasıyla birlikte oluşan yeni ticaret blokları içinde atacağı adımları bir an önce belirlemeliyiz. Asya Pasifik ülkeleriyle ticaretimizi geliştirmek istesek de ticarette en büyük ortağımız AB olmaya devam edecek. 2020 yılının tamamında AB’ye ihracatımız 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşti” diye konuştu.

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