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    HaberlerEge Haberleri 217 kişiye ceza
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    13.04.2020 - 00:00 |

    217 kişiye ceza

    Balıkesir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile 20 ilçede uygulamalar yaptı. Uygulamalarda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 217 kişiye para cezası verildi. l AA

    Süleyman Soylu görevine devam ediyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
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    Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
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