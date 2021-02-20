22 Şubat’ta kongreye geliyor

AK Parti İzmir İl Kongresi, 22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’de Halkapınar Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Hazırlıkları sürdürülen kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı bekleniyor. Erdoğan, partisinin kongresinin ardından İzmir’de 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra yıkılan ve TOKİ tarafından Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet mahallerinde belirlenen 7 bölgede yapılacak binaların temelini atacak, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ‘Uluslararası Göç Konferansı’na katılacak.

‘Yolumuza devam’

572 delege ile yapılacak kongrede tek aday olan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İzmir, Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimiz nezdinde özel bir şehir. Her zaman bir ayakları İzmir’deydi. AK Parti çatısı altında yönetici olarak hizmet etmek isteyen birbirinden değerli başvurular aldık. Bu gerçekten onur verici. Hedefimiz ve duruşumuz belli. Büyük ve güçlü Türkiye, kalkınan, mutlu bir İzmir. İnşallah, kongremizi tek vücut olarak gerçekleştirecek, heyecanımızı tazeleyip yolumuza devam edeceğiz” dedi.