23. atıksu tesisi Gerenköy’e

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik arıtma tesislerinden 23’üncüsünü Foça Gerenköy’de açtı. Foça ve Menemen arıtmalarına uzak yerleşimlerin evsel atıklarını arıtacak tesisin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Bu tesisin hayata geçmesiyle beraber artık bölgedeki foseptiklerde biriken atık suların vidanjör vasıtasıyla çeşitli arıtma tesislerine iletilmesi sona erdi. Böylece hem maliyeti düşürdük, hem de oluşan trafik sorununu ortadan kaldırdık” dedi.

Soyer’den müjde

Soyer, Foça’daki tesisin günlük 30 bin metreküp suyu arıtacağını ifade etti. Gerenköy arıtma tesisi ile birlikte, 23’ü Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik, 39’u biyolojik ve 6 tanesi doğal arıtma olmak üzere toplamda 68 arıtma tesisiyle hizmet vermeye başladıklarını belirten Soyer, “Önümüzdeki süreçte Kemalpaşa Ulucak’ta 5 bin, Mordoğan’da 11 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisleri kuracağız” diye konuştu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de, “Pandemi süresince dünyanın sağlık,tüketim ve üretimde değişimine şahit olduk. Her şeye rağmen sevgi ve kararlıkla yürüdüğümüz bu yolda İzmirliler çok çalışmanın izlerini görecek” şeklinde konuştu.

Gelir kaybı, 200 milyonu buldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye faaliyetlerini ‘Başkanın Günlüğü’nde belediyenin gelir kaybının 200 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Soyer, “Salgının hayatın olağan akışını durdurduğu aylarda aldığımız çok sıkı önlemlerle ve kriz yönetimiyle İzmir’de başarılı bir sınav verdik. Bu süreçte ulaşım gelirleri yüzde 85, su gelirleri yüzde 55 oranında azaldı. Gelir kayıplarının toplamı 200 milyon lirayı buldu. Ancak bu zor tabloya rağmen yatırımları durdurmadık ve pandemi sürecinde 1.1 milyar liralık yatırıma imza attık. Türk-İş’e bağlı Sağlık İşçileri Sendikası yöneticileri bu süreçte sağlıkçılara verdiğimiz destek için ayrıca teşekküre geldi. Oysa sofralarımızı donatan üreticilerimizle bu süreçte hayatlarını ortaya koyan sağlıkçılarımıza ne yapsak az” dedi.