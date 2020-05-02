02.05.2020 - 00:02 |
23 günde iki binin üzerinde erzak kolsi
Söke Belediyesi, gıda yardımlarının dağıtımına devam ediyor. Belediyenin ‘Beyaz Karıncaları’ 1 Nisan tarihi itibariyle başlayan gıda yardımlarında 23 Nisan’a kadarki süreçte 2 Bbn 50 adet gıda paketi adreslerine ulaştırıldı. Belediye Başkanı Levent Tuncel, Sökeli işletmelerin, iş adamlarının, hayırseverlerin verecekleri katkılarla alınacak paketlerinin ulaştırılmaya devam edeceğini söyledi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.