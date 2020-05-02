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    HaberlerEge Haberleri 23 günde iki binin üzerinde erzak kolsi
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    02.05.2020 - 00:02 |

    23 günde iki binin üzerinde erzak kolsi

    23 günde iki binin üzerinde erzak kolsi

    Söke Belediyesi, gıda yardımlarının dağıtımına devam ediyor. Belediyenin ‘Beyaz Karıncaları’ 1 Nisan tarihi itibariyle başlayan gıda yardımlarında 23 Nisan’a kadarki süreçte 2 Bbn 50 adet gıda paketi adreslerine ulaştırıldı. Belediye Başkanı Levent Tuncel, Sökeli işletmelerin, iş adamlarının, hayırseverlerin verecekleri katkılarla alınacak paketlerinin ulaştırılmaya devam edeceğini söyledi.

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