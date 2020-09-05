23 mahalleye eşit hizmet

Eldenizli Mahallesi’nde de 4 bin 500 metrekare kilit parke taşı kaplaması yapıldı. Ekipler, 23 mahallede toplam 200 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirecek. Her mahalleye eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Avni Örki, “Tüm mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için” diye konuştu.