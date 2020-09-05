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    HaberlerEge Haberleri 23 mahalleye eşit hizmet
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    05.09.2020 - 00:02 |

    23 mahalleye eşit hizmet

    Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan kilit beton parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    23 mahalleye eşit hizmet

    Eldenizli Mahallesi’nde de 4 bin 500 metrekare kilit parke taşı kaplaması yapıldı. Ekipler, 23 mahallede toplam 200 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirecek. Her mahalleye eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Avni Örki, “Tüm mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için” diye konuştu.

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