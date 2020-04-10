10.04.2020 - 00:01 |
23 Nisan eve geliyor
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlandıklarını söyledi, “Bayram sabahı onlara sürprizlerimiz olacak. Ayrıca internet üzerinden onlara ulaşacağız” dedi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.