23 Nisan eve geliyor

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlandıklarını söyledi, “Bayram sabahı onlara sürprizlerimiz olacak. Ayrıca internet üzerinden onlara ulaşacağız” dedi.