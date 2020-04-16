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    HaberlerEge Haberleri 23 Nisan sürprizi
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    16.04.2020 - 00:02 |

    23 Nisan sürprizi

    Aliağa Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100. kuruluş yılında, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları düzenlediği ödüllü yarışmalarda buluşturuyor.

    23 Nisan sürprizi

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına; ilkokul 1,2,3 ve 4.sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8. sınıf öğrencileri de kompozisyon dallarında katılabilecek. Eserler, 20 Nisan günü saat 12.00’ye kadar 20 MB’den düşük olacak şekilde 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine mail olarak gönderilebilecek.

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