23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına; ilkokul 1,2,3 ve 4.sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8. sınıf öğrencileri de kompozisyon dallarında katılabilecek. Eserler, 20 Nisan günü saat 12.00’ye kadar 20 MB’den düşük olacak şekilde 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine mail olarak gönderilebilecek.