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    HaberlerEge Haberleri 23 Nisan’a yetişecek
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    30.11.2020 - 00:03 |

    23 Nisan’a yetişecek

    23 Nisan’a yetişecek

    Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın ‘Hayalimdeki Ev’ dediği Atatürk Evi inşası hızla devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kadar hizmete alınması planlanan Atatürk Evi’nde incelemelerde bulunan Orkan, inşaata bir tuğla da kendisi koydu.

    Atatürk Evi’ni kısa sürede Karesi’nin hizmetine sunmak istediklerini belirten Başkan Orkan, “Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 8 dönümlük alanda, Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evden ilham alınarak bir müze binası yapıyoruz. Binada Milli Mücadele döneminde Karesi’nin, Balıkesir’in önde gelen isimlerini tanıtıp, bu isimler kimlerdir neler yapmıştır bunlar aktarılarak, çocukların atalarını tanıması amaçlanıyor. Bu binada 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli bayramlarda çevre okullardaki öğrencilerin tören yapabilecekleri bir meydanı da olacak. Ayrıca insanların vakit geçirebilmesi amacıyla  kafeterya, oyun alanları, yürüyüş parkuru olacak” dedi.

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