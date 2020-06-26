26.06.2020 - 00:03 |
23 ton atık kazandırıldı
Bayraklı Belediyesi son 1 yılda yaklaşık 23 ton atık topladı.
Bu kapsamda ekipler, Bayraklı’da son 1 yılda 7 bin 661 kilo ambalaj atığı, 12 bin 500 kilo bitkisel yağ atığı, bin 600 kilo pil atığı ve bin 620 kilo cam atığını geri dönüşüme kazandırdı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. Bu konuda da geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Çünkü bu kent her şeyin en güzeline layık” diye konuştu.
Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.