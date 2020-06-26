23 ton atık kazandırıldı

Bu kapsamda ekipler, Bayraklı’da son 1 yılda 7 bin 661 kilo ambalaj atığı, 12 bin 500 kilo bitkisel yağ atığı, bin 600 kilo pil atığı ve bin 620 kilo cam atığını geri dönüşüme kazandırdı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. Bu konuda da geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Çünkü bu kent her şeyin en güzeline layık” diye konuştu.