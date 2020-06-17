24 mahallede temizlik çalışmaları başladı

Bayraklı Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki çalışmalara katılan Başkan Serdar Sandal, uygulamanın 24 mahallenin tamamında yapılacağını belirtti. Ekipler, bir yandan yol kenarlarındaki yabani otları tıraşlayıp süpürürken, bir yandan da modern araçlarla yolları ilaçlayıp dezenfekte ediyor. 24 mahallede devam edecek çalışmalar kapsamında, yol, kaldırım ve asfalt gibi ihtiyaçlar da giderilecek.