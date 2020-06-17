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    HaberlerEge Haberleri 24 mahallede temizlik çalışmaları başladı
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    17.06.2020 - 07:00 |

    24 mahallede temizlik çalışmaları başladı

    Bayraklı Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki çalışmalara katılan Başkan Serdar Sandal, uygulamanın 24 mahallenin tamamında yapılacağını belirtti.

    24 mahallede temizlik çalışmaları başladı

    Bayraklı Belediyesi, ilçede temizlik seferberliği başlattı. Mansuroğlu Mahallesi’ndeki çalışmalara katılan Başkan Serdar Sandal, uygulamanın 24 mahallenin tamamında yapılacağını belirtti. Ekipler, bir yandan yol kenarlarındaki yabani otları tıraşlayıp süpürürken, bir yandan da modern araçlarla yolları ilaçlayıp dezenfekte ediyor. 24 mahallede devam edecek çalışmalar kapsamında, yol, kaldırım ve asfalt gibi ihtiyaçlar da giderilecek.

     

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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