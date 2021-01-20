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    HaberlerEge Haberleri 24 saat nöbetteyiz
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    20.01.2021 - 00:04 |

    24 saat nöbetteyiz

    Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yolların kapanmaması, buzlanmaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

    24 saat nöbetteyiz

    Başkan Şeniz Doğan da çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 96 personelin görevlendirildiğini belirten Başkan Doğan, “Trafik akışının kesilmemesi, ulaşımın sağlanması ve hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi adına çalışıyoruz. Çalışmalarımız 24 saat boyunca devam edecek. Ekiplerimiz her zaman teyakkuzda olacak” diye konuştu.

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