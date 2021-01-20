24 saat nöbetteyiz

Başkan Şeniz Doğan da çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 96 personelin görevlendirildiğini belirten Başkan Doğan, “Trafik akışının kesilmemesi, ulaşımın sağlanması ve hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi adına çalışıyoruz. Çalışmalarımız 24 saat boyunca devam edecek. Ekiplerimiz her zaman teyakkuzda olacak” diye konuştu.