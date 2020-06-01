24 saatte 398 kişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini artırdı. 24 saatlik dilimde 398 kişiye işlem yapıldı, 902 bin 154 lira ceza kesildi. Öte yandan bu kişilerden biri hakkında adli işlem başlatıldı. l AA