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    HaberlerEge Haberleri 24 saatte 398 kişi
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    01.06.2020 - 00:00 |

    24 saatte 398 kişi

    İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini artırdı. 24 saatlik dilimde 398 kişiye işlem yapıldı, 902 bin 154 lira ceza kesildi. Öte yandan bu kişilerden biri hakkında adli işlem başlatıldı. l AA

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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