07.05.2020 - 00:03 |
240 berbere gıda kolisi
Karabağlar Belediyesi, salgına karşı alınan önlemler kapsamında, işyerleri kapatıldığı için zor günler geçiren berberlerin de yanında...
Başkan Muhittin Selvitopu, bu kapsamda İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’yla yapılan görüşmeler sonucu belirlenen, ilçedeki 240 berbere gıda kolisi dağıtıldığını açıkladı.
93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.