25 bin kitap bir tık uzak

7 gün 24 saat kesintisiz ulaşılabilecek dijital kütüphanede Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar kent belleğine kazandırdığı 175 kültür yayını da yer alacak. Aynı anda sınırsız sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilecek e-kütüphane sadece Denizli’de ikamet eden vatandaşlara özel olacak.

İlk etapta 70 bin kişinin üye olabileceği dijital uygulama Denizli’de ikamet etmeyenleri kabul etmeyecek. Akıllı cihazlardan ve web arayüzünden girilecek uygulamada kişiye özel hesap, kitaplık oluşturma ve okumaya kaldığı yerden devam etme gibi özellikler bulunacak. “Her şeyin başı okumakla başlıyor” diyen Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Binlerce kitabı halkımızın parmaklarının ucuna getireceğiz. Milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için yatırım yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.