16.05.2020 - 00:02 |
25 yıldır işlenmeyen arazilerde üretim
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, alın teriyle toprağı işleyip ekmeğini kazanan, üreten ve ülke ekonomisinin temel taşını oluşturan çiftçilerin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.
Çiftçinin ve tarımsal üretimin destekçisi olduklarını belirten Arslan, “25 yıldır işlenmeyen belediye arazilerini tarıma kazandırarak bu anlayışımızı somut hale getirmemiz tarıma verdiğimiz önemin en büyük kanıtı oldu” dedi.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.