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    HaberlerEge Haberleri 25 yıldır işlenmeyen arazilerde üretim
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    16.05.2020 - 00:02 |

    25 yıldır işlenmeyen arazilerde üretim

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, alın teriyle toprağı işleyip ekmeğini kazanan, üreten ve ülke ekonomisinin temel taşını oluşturan çiftçilerin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

    25 yıldır işlenmeyen arazilerde üretim

    Çiftçinin ve tarımsal üretimin destekçisi olduklarını belirten Arslan, “25 yıldır işlenmeyen belediye arazilerini tarıma kazandırarak bu anlayışımızı somut hale getirmemiz tarıma verdiğimiz önemin en büyük kanıtı oldu” dedi.

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