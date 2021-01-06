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    HaberlerEge Haberleri 250 bin kişiye hizmet
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    06.01.2021 - 00:05 |

    250 bin kişiye hizmet

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’de bulunan atık su arıtma tesisinin kapasitesinin kapasitesini iki katına çıkarıyor.

    250 bin kişiye hizmet

    Hali hazırda işletilmekte olan 25 bin metreküp gün kapasiteli tesis tamamlandığında 50 bin metreküp kapasiteye ulaşacak. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis, 250 bin kişilik nüfusa göre planlandı. Aynı zamanda mevcut tesisteki elektro mekanik sistemlerinde yenileme ve iyileştirme çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Tesisin ilçenin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacağını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Yazlık ve kışlık nüfusu arasında büyük fark olan kentimizde altyapı yatırımlarına büyük önem veriyor ve yazlık nüfusumuza göre yatırım yapıyoruz. Hemşerilerimizin ve misafirlerimizin huzur içinde yaşamaları için çalışıyoruz” dedi.

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