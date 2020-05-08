250 bin maskeyi ücretsiz dağıttı

Menderes Belediyesi tarafından koronavirüs salgını başladığı günden itibaren vatandaşa 250 bin adet maske ücretsiz dağıtıldı. Zorlu sürece rağmen vatandaşın mağdur edilmediğini belirten Başkan Mustafa Kayalar, “İlk günden itibaren dezenfektasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra açıklanan genelgelere harfiyen uyarak alınması gereken önlemlerin tamamını ilçemizde uyguladık. İlçemizde bu süreci en sorunsuz şekilde atlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.