250 eve kesintisiz su!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıllardır sağlıklı ve kesintisiz içme suyu talebi bulunan Bornova’nın Gürpınar mahallesinde, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları inceledi. İki hafta içerisinde tamamlanması öngörülen çalışmaların ardından mahallelinin su sorunu tamamen çözülmüş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova’nın Gürpınar mahallesinde İZSU Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Soyer, çeşitli sorunlar nedeniyle yeterli miktarda içme suyu alamayan mahalledeki çalışmalar hakkında İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’dan bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin sevgi gösteriyle karşıladığı Soyer’e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ eşlik etti.

Abonelik şartını sağlayan alacak

Başkan Soyer, 250 civarında hanenin su sıkıntısı yaşamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi, “Arkadaşlarımız iyi bir çözüm ürettiler. İki hafta içerisinde 250 hanenin tamamına suyu vereceğiz” dedi. Bölgede farklı ihtiyaçların bulunduğuna da dikkat çeken Soyer, “Mahalle sakinlerinin birtakım ihtiyaçları var. Yavaş yavaş onları da yapacağız. Burada herkese sahip çıkacağız. Göreve başlarken ‘Arka sokaklar önceliğimiz’ dediğimiz şey, işte bu. Onun için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

20 gün içerisinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından, abonelik şartlarını sağlayan mahalle sakinlerine içme suyu verilmeye başlanacak.