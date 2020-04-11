27 Nisan’da sahaya iniyorlar

Palut, “27 Nisan’a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız. Bir hafta sonra ise tüm takımı sahaya indirmeyi hedefliyoruz. Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak öngörüyoruz. Bu zamana kadar fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.