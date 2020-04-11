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    HaberlerEge Haberleri 27 Nisan’da sahaya iniyorlar
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    11.04.2020 - 00:00 |

    27 Nisan’da sahaya iniyorlar

    Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, video konferans toplantısıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, takım olarak idmanlara 27 Nisan Pazartesi günü başlamayı planladıklarını söyledi.

    27 Nisan’da sahaya iniyorlar

    Palut, “27 Nisan’a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız. Bir hafta sonra ise tüm takımı sahaya indirmeyi hedefliyoruz. Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak öngörüyoruz. Bu zamana kadar fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

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