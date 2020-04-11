11.04.2020 - 00:00 |
27 Nisan’da sahaya iniyorlar
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, video konferans toplantısıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, takım olarak idmanlara 27 Nisan Pazartesi günü başlamayı planladıklarını söyledi.
Palut, “27 Nisan’a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız. Bir hafta sonra ise tüm takımı sahaya indirmeyi hedefliyoruz. Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak öngörüyoruz. Bu zamana kadar fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.
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