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    HaberlerEge Haberleri 27 yıllık hasret
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    05.10.2020 - 00:01 |

    27 yıllık hasret

    27 yıllık hasret

    18 yaşında üniversite eğitimi için İzmir’e gelen, Dağlık Karabağ’ın Gubadlı bölgesinde doğan 45 yaşındaki Aide Abdullah, vatan toprağının Ermenistan’ın işgalinden kurtulmasının hayalini kuruyor. Annesi ve kardeşleri halen Azerbaycan’da yaşayan Abdullah, “Karabağ çok acı olayları yaşadı. Mecburen göç etmek zorunda kaldık. Ailem sadece elbiselerini alabilmişti” dedi. Abdullah’ın 12 yaşındaki kızı Nigar Abdullah da Gubadlı köyünü görmeyi çok istediğini belirtti. l AA

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