28 yıldır kente katkı koyuyor

Kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli işbirliği içerisinde bulunduklarını belirten Saygılı, “MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, 1992 yılından beri, 320 üyemiz ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapımız ile kentimize katkıda bulununuyoruz. Şubemiz, yaptığı projelerle ve ortaya koyduğu etkin faaliyetlerle bölgemizin ve ilimizin kalkınmasında rol oynamakta, ülkemizin güzel hikayesine katkıda bulunma yolunda var gücümüzle çalışmakta” diye konuştu.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı da MÜSİAD’ın ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getiren Alanlı da, “Yurt içi ve yurt dışındaki tüm çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizin gelişmesi için çalışan, vergi ödeyen tüm iş insanlarına teşekkür ediyorum” dedi.