29 Ekim dopingi

Bodrum ve Assos’ta turizmciler, cuma günü izin alıp, 29 Ekim’le haftasonunu birleştirerek dört günlük tatil planı yapanları dört gözle bekliyor.

Muğla’nın turizm ilçesi Bodrum’da ve Çanakkale Assos’ta gözler, resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı’na çevrildi. Bodrumlu turizmciler, cuma günü izin alıp, hafta sonuyla birleştirerek 4 günlük tatil için ilçeye gelmeyi planlayan tatilcileri bekliyor. Bodrum Otelciler ve İşletmeciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Özyurt, “Bu 4 günlük tatile otellerimiz hazır. Yüzde 25 civarında açık tesis var. O açık tesisler de güvenli turizm sertifikası alanlar. Pandemi nedeniyle çok yoğun bir turizm sezonu geçirmedik. Kötünün iyisi. Daha da kötü olabilirdi ama oteller çok hızlı reaksiyon gösterdi. Buna, güvenli turizm sertifikası da olumlu etki yaptı. 2021, bu yıldan daha iyi olacaktır. Çünkü insanlarımız da yabancılar da yerli pazarda koronavürise, maskeyle yaşamaya alıştı” dedi. Assos’ta da işletmeler hazırlıklarını tamamladı.