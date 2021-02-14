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    HaberlerEge Haberleri ‘2B’yle ilgili sorun çözüldü’
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    14.02.2021 - 00:10 |

    ‘2B’yle ilgili sorun çözüldü’

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır mağduriyetin giderildiğini belirtti.

    ‘2B’yle ilgili sorun çözüldü’

    Bölgedeki 2B arazilerini kullanan, yaklaşık 1500 kullanıcı ve 825 taşınmazı ilgilendiren sürecin sonuna gelindiğini ve vatandaşların yıllardır süren tapu mücadelesinin de mutlu sonla noktalandığını belirten, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “Hükümetimiz gerekli adımları attı, mağduriyet giderildi” dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla ‘nitelikli doğal koruma alanı’ ve ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edilen alanlarda, açılan dava sonucu işlemlerin durdurulduğunu kaydeden Nasır, “Açılan dava neticesinde 28.02.2020’de doğal sit poligonlarına ilişkin kısımlarının iptaline, diğer kısımları bakımından davanın reddine karar verildi. Yeniden yapılan çalışmalar sonucu sorun çözüldü ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın oluruyla karar 7 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. İnşallah Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz konu ile ilgili hazırlığını tamamlayarak 15 gün içinde ilgili hak sahiplerine gerekli tebligatları yaparak vatandaşlarımızın tapularına kavuşmasını sağlayacak” dedi.

    ‘Sıra Çiçekliköy’de’

    Necip Nasır, “Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bornova ilçesi, Çiçekliköy Mahallesi sınırlarının bir kısmını kapsayan alanda plan çalışmaları yürütmektedir. Bu alanla ilgili planlamaların tamamlanması müjdesini de vatandaşlarımıza en kısa zamanda vermek istiyoruz” diye konuştu.

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