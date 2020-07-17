17.07.2020 - 00:02 |
2’si 2 lira
Çeşme Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için kentin 6 noktasına maskematik yerleştirdi. Başkan M. Ekrem Oran, 2 adet maskenin 2 liraya satın alınabileceğini söyledi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.