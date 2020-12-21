3 bin 500 yıllık tarih canlanıyor

3-12 Eylül 2021’de düzenlenecek olan festivalde, Bodrum’un her köşesine kurulacak sergiler, enstalasyonlar, söyleşi alanları, yetişkinlere yönelik masal anlatıları, uçurtma günleri, konserler, tiyatrolar ve lezzet buluşmaları gibi birçok renkli etkinlik yer alacak. Farklı hedef kitleleri Bodrum’a çekebilecek işler yapılmasını çok önemli gördüklerini belirten BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan, “Bodrum’un yerel ekonomisine ciddi anlamda dışarıdan kaynak sağlayacak” dedi. Belediye Başkanı Ahmet Aras da, festivale isim verirken 3 bin 500 yıllık bu medeniyete vurgu yapmak istediklerini ifade etti, “Her sokağımızı her mahallemizi ayrı ayrı değerlendireceğiz ve kültürel mirasımızı Heritage Halikarnassos çatısı altında tüm dünyayla paylaşacağız” diye konuştu.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, ise, İstanbul ve Ortadoğu’dan sonra programın Bodrum’da gerçekleştirileceğini söyledi.