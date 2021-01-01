3 boyutlu eğitim

Kovid-19 salgını nedeniyle online eğitimin yaygınlaştığı dönemde eğitimin somutlaşması, konsantrasyon ve dikkat tartışmaları sürerken İzmir Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, online eğitimde bir ilke imza attı, sanal gözlükleri kullanarak öğrencileri 3 boyutlu gerçekliğe dahil etti. Yeni nesil teknolojinin eğitime uyarlandığı uygulama sayesinde öğrenciler kendilerini 360 derecelik bir sınıf ortamında bulurken, öğretmenlerine canlı sorular da sorabiliyor.

‘Dijital Kampüs’ yazılımı

Türk yazılımcıların yaptığı bir ‘Dijital Kampüs’ uygulamasını öğrenciler telefonlarına yüklüyor. Sisteme kullanıcı adı ve şifreyle giriliyor. Her öğretmen sağlık kurallarına uyarak okula gelip normal derslerine giriyor. Her sınıfa kurulu olan tavana sabitlenmiş kameralar sürekli kayıtta olup öğretmenin dersini programa iletiyor. Sistemle sınıfa bağlanan öğrenciler, sanki oradaymış gibi dersi takip ediyor. Öğrencilerin bu eğitim sayesinde derse adapte olduklarını söyleyen Kampüs Müdürü Sevgi Alpözel, “Öğretmen sınıfta dersini anlatırken çocuk bu gözlüğü taktığı andan itibaren kendini 360 derecelik bir sınıfın içinde buluyor. Çocuk kendini sınıfta yani kendine ait olan alanda görüyor. Öğretmenine kafa ve göz hareketleriyle soru sorabiliyor. Bant kayıt değil canlı olarak derse katılıyor. Online sistemde en büyük sıkıntımız sosyalleşme, somutlaştırarak öğrenme, dikkat ve konsantrasyon oluyor. Bu yazılımla bilgileri somutlaştırarak öğretmeye, konsantrasyonu yoğunlaştırmaya yönelik çalışmalarımız var” diye konuştu.

100’ü aşkın kamera

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Kurucusu Op. Dr. Ali Deniz, “Sağlık sektöründe ciddi internet altyapıları bulunuyor. Hekimlik bilgimden hareket ederek okulu kurarken, bir okulda bulunması gerekenden çok daha fazla bu altyapıyı kurmuş olduk. Bu alt yapıyı, pandemi sürecinde ne şekilde değerlendirebileceğimizi düşündük. Bütün sınıflarımıza, spor salonlarına, laboratuvarlara yaklaşık yüzün üzerinde canlı kameralar monte ettik. Bin 500 öğrencimiz günde 8 saat boyunca yüzün üzerinde kamerayla okulumuza canlı yayınla bağlanıyor. Bunu sağladıktan sonra, bunu geliştirmeyi düşündük. Bunu sanal gerçeklik gözlükleriyle entegre ederek ‘yakından eğitim’ kavramını geliştirdik. Burada çocuklarımız kendilerini okulda ve sınıfta hissediyor. Bu başarıyı ve odaklanmayı daha da arttırıyor. Bin 500 adet bu gözlükten sipariş vererek milli bir yazılım hazırladık ve öğrencilerimize ücretsiz olarak veriyoruz” dedi. Sanal gözlükle eğitim alan 7’nci sınıf öğrencisi Defne Çoban, “Fiziksel olarak okulda olmasam da bu gözlükler gerçekten okuldaymış hissi veriyor. Eğitim alanında çok faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

5 binden fazla ders videosu!

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nda okuyan tüm öğrencilerin kullanıcı adı ve şifreleri ile girdikleri VR (Sanal Gerçeklik) gözlük uyumlu Dijital Eğitim Platformu’nda günlük canlı derslerin yanı sıra tüm sınıfların müfredatlarına uygun çekilmiş¸ 5 binden fazla ders anlatım stok videosu, 40 binden fazla soru bankası, binlerce soru çözüm videosu, yüzlerce deneme sınavı arşivi de bulunuyor.