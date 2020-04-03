3 Boyutlu Grubu’na başkandan destek

Bir grup gönüllü tarafından kurulan 3 Boyutlu Destek Grubu’nun sağlık çalışanları için ücretsiz ürettiği yüz siperliği yapımı ve dağıtımına Menderes Belediyesi’nden destek geldi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın talimatıyla maske üretiminde kullanılan malzeme tedarik edildi, belediyenin evde sağlık hizmetleri tarafından maskelerin de dağıtımı gerçekleştiriliyor.