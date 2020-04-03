03.04.2020 - 07:00 |
3 Boyutlu Grubu’na başkandan destek
Bir grup gönüllü tarafından kurulan 3 Boyutlu Destek Grubu’nun sağlık çalışanları için ücretsiz ürettiği yüz siperliği yapımı ve dağıtımına Menderes Belediyesi’nden destek geldi.
Bir grup gönüllü tarafından kurulan 3 Boyutlu Destek Grubu’nun sağlık çalışanları için ücretsiz ürettiği yüz siperliği yapımı ve dağıtımına Menderes Belediyesi’nden destek geldi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın talimatıyla maske üretiminde kullanılan malzeme tedarik edildi, belediyenin evde sağlık hizmetleri tarafından maskelerin de dağıtımı gerçekleştiriliyor.
İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.