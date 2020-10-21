3 milyon liralık güneş enerjisi santrali yatırımı

Demirci Belediyesi’nde geçen ay yapılan ihalenin ardından kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Hacı Hamza Mahallesi Kocahisar mevkisinde 19 bin metrekare alana kurulacak santral 45 günde tamamlanacak. Enerji giderlerini azaltmayı hedeflediklerini belirten Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk. “3 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. 5 yıl içeresinde kendisini amorti edecek” dedi. l AA