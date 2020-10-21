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    HaberlerEge Haberleri 3 milyon liralık güneş enerjisi santrali yatırımı
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    21.10.2020 - 00:06 |

    3 milyon liralık güneş enerjisi santrali yatırımı

    Manisa Demirci’dee ayda 500 kilovatsaat enerji üretimi sağlayacak güneş enerji santralinin kurulumu için sözleşme imzalandı.

    3 milyon liralık güneş enerjisi santrali yatırımı

    Demirci Belediyesi’nde geçen ay yapılan ihalenin ardından kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Hacı Hamza Mahallesi Kocahisar mevkisinde 19 bin metrekare alana kurulacak santral 45 günde tamamlanacak. Enerji giderlerini azaltmayı hedeflediklerini belirten Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk. “3 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. 5 yıl içeresinde kendisini amorti edecek” dedi. l AA

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