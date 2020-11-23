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    HaberlerEge Haberleri ‘3 puan moral oldu’
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    23.11.2020 - 00:01 |

    ‘3 puan moral oldu’

    TFF 1. Lig’de İstanbulspor’u 1-0 mağlup eden Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları üç puanın gelecek haftalar için kendilerine moral verdiğini belirtti.

    ‘3 puan moral oldu’

    Eroğlu, yaptığı açıklamada, pas ve topa sahip olma oyunlarını iyi yapan İstanbulspor karşısında biraz bekleyerek, alan daraltmayla kazanacakları toplarla gol bulmak istediklerini bildirdi. Maçın hemen başında bunu değerlendirdiklerini aktaran Eroğlu, “Maç daha çok İstanbulspor’un kontrolünde geçti gibi görünse de pozisyon zenginliği anlamında bize karşı etkili olamadılar. Bizim için kazanmak önemliydi. Aldığımız 3 puan, önümüzdeki haftalara yönelik moral ve motivasyon açısından önemliydi. Futbolcularımı kutluyorum” dedi. Altınordu, Eskişehirspor maçı öncesinde Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Çorum FK’yı konuk edecek.

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