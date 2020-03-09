‘3 puanı biz kaybettik’

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 90+3. dakikada yediği golle 2-2’lik skorla berabere ayrılan Yukatel Denizlispor, tarihi fırsatı kaçırdı. 15 yıldır yenemediği Fenerbahçe’yi Kadıköy’de ise ligde 40 yıllık rekabette hiç mağlup edemeyen yeşil siyahlılar uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı. Teknik Direktör Bülent Uygun, deplasmandan puanla ayrılmalarına rağmen galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Uygun, “Maçın ikinci yarısında pozisyonlarımız çok fazlaydı. 3 puanı kaybeden taraf bizdik” diye konuştu.

‘Evimizde kazanmamız gerekiyor’

Takımının performansından memnun kaldığını dile getiren Uygun, “Maçtan önce 1 puanın bizim için önemli olacağını düşünmüştük. Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Burayı iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm bireysel yeteneklerimizi sergiledik. Geriye düşsek de ayağa kalktık. Golleri de bulduk. Ama son dakika duran topla yaptığımız bir hata sonucu berabere kaldık. Artık önemli bir Gençlerbirliği maçımız var. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız. Önümüzdeki hafta 3 puan almak istiyoruz” dedi.