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    HaberlerEge Haberleri ‘3 yıl hızlı geçti, Aydın’a doyamadım’
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    17.06.2020 - 07:00 |

    ‘3 yıl hızlı geçti, Aydın’a doyamadım’

    Aydın’dan İzmir’e atanan Vali Yavuz Selim Köşger, “3 yıl çok hızlı geçti, doğrusu Aydın’a doyamadım. Yaptığımız hizmetlerle belki burada anılırsak, bu gönlümüzü teselli edecek” dedi.

    ‘3 yıl hızlı geçti, Aydın’a doyamadım’

    Aydın’dan İzmir’e atanan Vali Yavuz Selim Köşger, “3 yıl çok hızlı geçti, doğrusu Aydın’a doyamadım. Yaptığımız hizmetlerle belki burada anılırsak, bu gönlümüzü teselli edecek” dedi. Söke ve Germencik ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulunan Köşger, kent protokolüyle veda yemeğinde bir araya geldi, “Aydın, daha önce görev yaptığım Bingöl gibi, yüreğimde müstesna bir yer tutacak” dedi. l AA

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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