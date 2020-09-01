30 Ağustos gelini

Kınık’ta, Zafer Bayramı’nın 98. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, şehitlik ziyaretiyle devam etti. Tüm İzmir’de olduğu gibi saat 21.00’de her bir ağızdan İstiklal Marşı okundu, İzmir ve Türkiyem marşları çalındı. Kınık Devlet Hastanesi personeli Zeynep Ferhatoğlu ile Şenol Tarhan çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Sadık Doğruer, 30 Ağustos tarihinde nikahları kıyılan çifte Atatürk posteri hediye etti.