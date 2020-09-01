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    HaberlerEge Haberleri 30 Ağustos’ta online buluşma
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    01.09.2020 - 07:00 |

    30 Ağustos’ta online buluşma

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlediği online toplantıyla kutladı.

    30 Ağustos’ta online buluşma

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenlediği online toplantıyla kutladı. Zaferi tarih profesörü, araştırmacı yazar Prof. Dr. Kemal Arı’dan dinleyen İZSİAD üyeleri, toplantıyı ilgiyle takip etti. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, bayramların hakkını vererek, alanlarda, salonlarda elde ay yıldızlı kutlamayı beklediklerini ifade etti, “O güne kadar insanlarımızın sağlığı için online toplantılarla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu açan bu önemli zaferin ayrıntılarını tarih profesörü, aynı zamanda araştırmacı yazar olan Prof. Dr. Kemal Arı’dan dinledik. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, huzurla uyusunlar” diye konuştu.

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