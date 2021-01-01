Renesco enerji şirketi, Balıkesir Karesi’ye 30 milyon liralık biyogaz yatırımı yaptı. Bugün üretime başlayan tesiste günlük 30 MW, yıllık 10 bin 900 MW elektrik üretilmesi ve 5 bin hanenin ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca yıllık 15 bin ton organomineral gübre de Balıkesirli çiftçinin kullanımına sunulacak.

Her bir atığı enerji değeri olarak gördüklerini belirten Renesco CEO’su Başar Beyazoğlu, “Doğal kaynak israfının önüne geçerken de küresel ekonomideki enerji yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak hem dünyada hem de ülkemizde enerjinin geleceğini sağlam temellere dayandırma gayesi taşıyoruz” dedi. l DHA