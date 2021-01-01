BİST1.477-0.22EURO9.100.21USD7.440.10ALTIN453.470.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 30 milyon liralık biyogaz yatırımı
    ABONE OL
    01.01.2021 - 00:00 |

    30 milyon liralık biyogaz yatırımı

    30 milyon liralık biyogaz yatırımı

    Renesco enerji şirketi, Balıkesir Karesi’ye 30 milyon liralık biyogaz yatırımı yaptı. Bugün üretime başlayan tesiste günlük 30 MW, yıllık 10 bin 900 MW elektrik üretilmesi ve 5 bin hanenin ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca yıllık 15 bin ton organomineral gübre de Balıkesirli çiftçinin kullanımına sunulacak.

    Her bir atığı enerji değeri olarak gördüklerini belirten Renesco CEO’su Başar Beyazoğlu, “Doğal kaynak israfının önüne geçerken de küresel ekonomideki enerji yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak hem dünyada hem de ülkemizde enerjinin geleceğini sağlam temellere dayandırma gayesi taşıyoruz” dedi. l DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango Tam Liste belli oldu! İşte 2021 yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan şanslı bilet numaraları…

    Milli Piyango Tam Liste belli oldu! İşte 2021 yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan şanslı bilet numaraları…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    SONUÇLAR BELLİ OLDU! Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL çeyrek bilete isabet etti! İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    SONUÇLAR BELLİ OLDU! Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL çeyrek bilete isabet etti! İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Sıradaki Haber