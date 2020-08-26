30 milyonluk yeni yatırım

1971 yılında Manisa’da faaliyetlerine başlayan ve pulluk başta olmak üzere yılda ortalama 30 bin tarım aleti üreten Ünlü Ziraat, endüstri 4.0 için önemli bir adım attı. 27 ülkeye tarım ürünleri ihraç eden, Türkiye pazarının da yüzde 65’ine sahip olan şirket, 30 milyon lira yatırım ile robotik sisteme geçti.

Tarım sektöründe dijitalleşmenin önemine değinen Ünlü Ziraat Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ünlü, “Dünya tarımda yapay zekâya geçiyor. Türkiye olarak bizler de gerekli adımları atmalıyız. Pandemi sürecinde öğrendiğimiz, eksiklerimizi bir an önce tamamlamamız ve bununla da yetinmeyi daha da ileri taşımamız gerektiğidir. Önümüzdeki dönemde toprak analizi yapabilen yapay zekâ teknolojisiyle donatılmış pulluklar üreteceğiz” diye konuştu.

50 ülke hedefi

2020 yılı için hedeflerinin; sıfır iş kazası, işçi çıkarmamak, personel memnuniyeti, en iyi kalitede ürün üretmek koşulu ile müşterilere üst düzeyde hizmet sunmak olduğunu ifade eden Ünlü, “Türkiye’nin tarımda dijitalleşmesinin öncülerinden olmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını üç yıl içinde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

520 kişiye istihdam

Henüz küçük bir çocukken ziraat aletleri üretimi yapan şirketlerde çırak olarak çalışan Halit Ünlü, askerden sonra kendi işini yapmaya karar verdi ve olarak makine tamiratı konusunda çalışmalara başladı. En fazla tamirat talebi gelen pullukta sorunun kökenine inen Ünlü, toprağı benzerlerine göre daha iyi kavrayan pulluk tasarladı. 1972 yılında üç kişiyle üretime yönelen ve yakıt tasarrufu sağlayan modelleriyle sektörde farklılaşan Ünlü, bugün üç fabrikasıyla 520 kişiyi istihdam ediyor.