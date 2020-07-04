30 yeni personelle kadroyu güçlendirdi

Personel, işbaşı yaptı. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Çalışmalarınızda dikkatli davranın her hangi bir iş kazasına sebebiyet vermeyin. Milas’ın daha temiz ve yaşanılabilir bir kent olması için gerekli özeni göstereceğinize eminim” dedi.