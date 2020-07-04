04.07.2020 - 00:03 |
30 yeni personelle kadroyu güçlendirdi
Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kattığı 30 yeni personelle kadrosunu güçlendirdi.
Personel, işbaşı yaptı. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Çalışmalarınızda dikkatli davranın her hangi bir iş kazasına sebebiyet vermeyin. Milas’ın daha temiz ve yaşanılabilir bir kent olması için gerekli özeni göstereceğinize eminim” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.