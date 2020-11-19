30. yıl gururu

Kurulduğu günden bu yana birçok ilke ve başarıya imza atarak İzmir markasına ve ekonomisine katkıda bulunan Ekmas Group bünyesindeki firma, bu önemli tarihi bir dizi etkinlikle taçlandıracak. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Bizim markamızın değişmeyen prensibi her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur” dedi. Başarıyı alışkanlık haline getirdiklerini vurgulayan Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:



“2019 Performans Ödülleri’nde Egem Otomotiv olarak Ticari Araç Satışları Türkiye birincisi, Satış Sonrası Performans Ödülleri’nde de bölge şampiyonu olduk. 2020 yılı henüz bitmemiş olsa da hem satış hem de satış sonrasında bölge birinciliği unvanımızı sürdürüyoruz. Ticari araç satış performansımız nedeniyle, ilk etapta Türkiye’de sadece altı bayiye verilen ‘Opel Profesyonel Ticari Araç Bayisi’ sıfatına layık görüldük. Bunlar İzmir’in marka değerine katkı sağlıyor. Kentimizi de büyütüyoruz.”