30 yıldır aynı reklam panosuna yuva yapıyorlar

Denizli Sarayköy’de bir akaryakıt istasyonuna ait reklam panosuna yuva yapan leylekler, ilçenin simgesi haline geldi. 30 yıldır açık olan yerin leyleklerin yavrularını büyütme noktası olduğunu belirten firma sorumlusu Halil Çelik, “260 kilogram ağırlığı olan panodaki yuvanın zarar görmemesi için alt kısmına özel aparat yaptırdık. Baharda geliyorlar, yavrularını büyüttükten sonra göç mevsimi ayrılıyorlar” dedi. l AA