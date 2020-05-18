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    HaberlerEge Haberleri 30 yıldır aynı reklam panosuna yuva yapıyorlar
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    18.05.2020 - 00:03 |

    30 yıldır aynı reklam panosuna yuva yapıyorlar

    30 yıldır aynı reklam panosuna yuva yapıyorlar

    Denizli Sarayköy’de bir akaryakıt istasyonuna ait reklam panosuna yuva yapan leylekler, ilçenin simgesi haline geldi. 30 yıldır açık olan yerin leyleklerin yavrularını büyütme noktası olduğunu belirten firma sorumlusu Halil Çelik, “260 kilogram ağırlığı olan panodaki yuvanın zarar görmemesi için alt kısmına özel aparat yaptırdık. Baharda geliyorlar, yavrularını büyüttükten sonra göç mevsimi ayrılıyorlar” dedi. l AA

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    Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
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