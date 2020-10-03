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    HaberlerEge Haberleri 30 YILLIK ASFALT SEVİNCİ
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    03.10.2020 - 07:00 |

    30 YILLIK ASFALT SEVİNCİ

    Akhisar Belediyesi, 30 yıldır asfalt bekleyen Ulucami Mahallesi’nin sokaklarında asfalt çalışması başlattı.

    30 YILLIK ASFALT SEVİNCİ

    Akhisar Belediyesi, 30 yıldır asfalt bekleyen Ulucami Mahallesi’nin sokaklarında asfalt çalışması başlattı. Göreve başladıkları günden hedeflerinin daha sağlıklı ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Besim Dutlulu, “Hem merkezde hem de kırsalda asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Akhisar halkı en güzel hizmetlere layık” dedi. Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, “Yıllardır unutulmuş ve hizmetten mahrum kalan bir mahalleydik” dedi.

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