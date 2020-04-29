300 bin maske dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle başladığı maske üretimine devam ediyor. Büyükşehir bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin maske üretiliyor. MELSA bugüne kadar 70 bin maske, 6 bin 500 de yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirdi.

Hijyen ön planda

Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ürettiği ve temin ettiği 300 bin maskenin dağıtımını yaptı. Maskeler halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde ve veteriner kliniklerine dağıtıldı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Vatandaşlarımız, maske üretiminde bizlere destek veriyor. Üretilen tüm maskelerimizi dezenfekte makinesinden geçtikten sonra dağıtıyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.