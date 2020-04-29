29.04.2020 - 07:00 |
300 bin maske dağıttı
Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle başladığı maske üretimine devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle başladığı maske üretimine devam ediyor. Büyükşehir bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin maske üretiliyor. MELSA bugüne kadar 70 bin maske, 6 bin 500 de yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirdi.
Hijyen ön planda
Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ürettiği ve temin ettiği 300 bin maskenin dağıtımını yaptı. Maskeler halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde ve veteriner kliniklerine dağıtıldı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Vatandaşlarımız, maske üretiminde bizlere destek veriyor. Üretilen tüm maskelerimizi dezenfekte makinesinden geçtikten sonra dağıtıyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.