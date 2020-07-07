300 Rotaryen Anıtkabir’de

Uluslararası Rotary’nin Ankara, İstanbul ve İzmir bölge federasyonları yeni dönemde göreve Atatürk’ün huzurunda başladı. Türkiye’deki üç bölgeden toplam 300 Rotaryen, Rotaraktör ve Interaktör Anıtkabir’i ziyaret etti. Arslanlı yolda başlayan yürüyüş anıt mezar önünde saygı duruşu ile devam etti. Ardından İstanbul Bölge Federasyon Başkanı Gaye Binark ve eşi Mete, Ankara Bölge Federasyon Başkanı Serhan Antalyalı ve eşi Zümrüt, İzmir Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan ve eşi Zehra ile birlikte mozoleye çiçek bıraktı.